Тарпищев назвал причину поражения Хачанова и Рублёва в финале «Мастерса»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги «Мастерса» в Париже в парном разряде. Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов в финале уступили французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю со счётом 1:6, 4:6.

«Позитив от выступления Рублёва и Хачанова в паре один — что они играли в финале. Но с позиции игры, конечно, они выглядели не очень хорошо. Было видно, что вместе играют два одиночника.

Если бы Хачанов и Рублёв обладали классическими навыками пары, то по-другому смотрелись бы и были бы другие результаты. А так, за счёт подачи и приёма играли и дошли до финала из-за того, что класс одиночной игры и у одного, и у другого уже высокий», — цитирует Тарпищева ТАСС.