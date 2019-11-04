Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев назвал причину поражения Хачанова и Рублёва в финале «Мастерса»

Тарпищев назвал причину поражения Хачанова и Рублёва в финале «Мастерса»
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал итоги «Мастерса» в Париже в парном разряде. Россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов в финале уступили французам Пьер-Югу Эрберу и Николя Маю со счётом 1:6, 4:6.

«Позитив от выступления Рублёва и Хачанова в паре один — что они играли в финале. Но с позиции игры, конечно, они выглядели не очень хорошо. Было видно, что вместе играют два одиночника.

Если бы Хачанов и Рублёв обладали классическими навыками пары, то по-другому смотрелись бы и были бы другие результаты. А так, за счёт подачи и приёма играли и дошли до финала из-за того, что класс одиночной игры и у одного, и у другого уже высокий», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Хачанов и Рублёв проиграли в финале парного «Мастерса» в Париже
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019