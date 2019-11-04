Шаповалов: хочу побеждать таких парней, как Джокович
Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение в финале «Мастерса» в Париже. Там он уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6.
«Эта неделя была невероятной для меня, но я не планирую останавливаться на достигнутом. Теперь нужно возвращаться на корт, вновь тренироваться. Я хочу побеждать таких парней, как Новак. Поэтому нужно прогрессировать, становиться сильнее. Учиться лучше принимать его подачи. Надеюсь, что в следующем году смогу добиться большего.
В нашем виде спорта бывают взлёты и падения. Понятно, что не буду попадать в финалы «Мастерс» каждую неделю. Нормально, что бывают взлёты и падения. Я продолжаю учиться, узнаю всё больше о собственной игре», — цитирует Шаповалова Tennis 365.
Сафин: Шаповалов ещё зелёненький, чтобы обыграть Джоковича в финале
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