Первая ракетка России опубликовала фотографию с новой причёской

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выложила фотографию со своей новой причёской.
Напомним, на текущий момент 28-летняя уроженка Самары занимает 30-е место в рейтинге WTA. Это лучший результат среди всех россиянок.
Напомним, в октябре Павлюченкова дошла до финала Кубка Кремля, который прошёл в Москве. В решающей встрече Анастасия в трёх сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 1:6.
Павлюченкова — трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России, победительница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница пяти юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
Фотография доступна на странице Павлюченковой в «Твиттере».
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