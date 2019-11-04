Украинская теннисистка Ястремская: это был непростой сезон
Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги 2019 года.
«Вот и закончился сезон-2019! Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений. Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шёл вместе со мной в этом году, всех, кто был рядом и на расстоянии: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров. Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня. Спасибо всем вам и ждите анонсов касательно следующего сезона!» — написала Ястремская в «Инстаграме».
В 2019 году Ястремская выиграла два турнира WTA. На сегодня она является 22-й ракеткой мира.
Запись доступна на странице Ястремской в «Инстаграме».
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