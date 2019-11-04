36-летняя Клейстерс отложила своё возвращение в WTA-тур

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, ранее анонсировавшая возобновление профессиональной карьеры в 2020 году, сообщила, что пока вынуждена повременить с этим решением.

«Мне пришлось принять решение, что в январе я не смогу участвовать в турнирах. Сейчас я прохожу реабилитацию и залечиваю травму колена. Это неудача, но я полна решимости вернуться на корт. Очень ценю вашу поддержку», — написала Клейстерс в «Твиттере».

36-летняя теннисистка является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), ещё раз ей покорился Australian Open (2011). Также в её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003).



О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года, после чего участвовала лишь в ряде турниров для ветеранов. Стоит отметить, что у бельгийки трое детей.