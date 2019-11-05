Южный: доволен игрой Шаповалова в финале «Мастерса», но Джокович — это Джокович

Россиянин Михаил Южный, являющийся тренером канадского теннисиста Дениса Шаповалова, прокомментировал выступление подопечного на «Мастерсе» в Париже (Франция). Шаповалов дошёл до финала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 4:6.

«Чего не хватило Денису Шаповалову для победы в финале? Честно говоря, не очень бы хотелось давать комментарий на эту тему. Мы ещё не так долго работаем, чтобы я подробно рассказывал о сильных и слабых сторонах подопечного. Возможно, если наш совместный с Денисом стаж приблизиться к тому, что был у меня с Борисом Львовичем Собкиным, я также со временем буду подробнее отвечать на этот вопрос. Скажу коротко: Денис молод и ему ещё есть над чем работать.

Это был хороший турнир для Шаповалова, который обыграл по ходу соревнований сильных соперников. Не только Зверева, входящего в топ-10, но и ещё двух оппонентов из самого начала второго десятка мирового рейтинга. И всё это за короткий промежуток времени. Причём победы были добыты в трёх тяжёлых матчах подряд. Я очень доволен уровнем игры Дениса. Ну а финал есть финал, а Джокович это Джокович", — цитирует Южного Procourt.

Шаповалов: хочу побеждать таких парней, как Джокович