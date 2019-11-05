Видео: зажигательный танец Джоковича после победы на «Мастерсе» в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович не сдерживал радостных эмоций после того, как он завоевал титул на «Мастерсе» в Париже. В финале уроженец Белграда со счётом 6:3, 6:4 обыграл канадца Дениса Шаповалова.
В прошлом сезоне победителем турнира стал Карен Хачанов. В финале он нанёс поражение Джоковичу со счётом 7:5, 6:4. В этом году россиянин не смог защитить титул. Во втором круге уроженец Москвы в трёх сетах уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 5:7.
Напомним, в обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября Джокович уступил лидерство испанцу Рафаэлю Надалю.
Следующим турниром, в котором выступит серб, станет Итоговый чемпионат ATP. Соревнования пройдут с 10 по 17 ноября в Лондоне.
Видео доступно на странице парижского «Мастерса» в «Твиттере».
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