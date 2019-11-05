Форже: если бы не травмы, Надаль бы побил рекорд Федерера по титулам на ТБШ

Турнирный директор «Мастерса» в Париже Ги Форже уверен, что травмы сильно сказались на результатах испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Испанец был вынужден сняться с полуфинала турнира, в котором он должен был сыграть с канадцем Денисом Шаповаловым. В итоге канадец автоматически вышел в финал, где уступил Новаку Джоковичу.
«Хочется видеть представителей старой школы. Хочется, чтобы они играли до 35, 40 и даже 45 лет. Но также интересны и представители следующего поколения, к которому принадлежит Шаповалов.
В конце сезона каждая мышца начинает болеть. Теннисисты испытывают боли в ногах, коленях, руках, животе. Очень много травм. Если бы у Надаля не было этих проблем, он бы, скорее всего, побил рекорд Роджера Федерера по титулам на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Форже Tennis World USA.
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