Надаль намерен сыграть на Итоговом чемпионате ATP

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что собирается принять участие в Итоговом чемпионате ATP, который стартует в Лондоне 10 ноября. На минувшей неделе уроженец Манакора снялся с полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Париже из-за травмы мышц брюшного пресса.

«Всем привет! Вчера я прошёл обследование на Мальорке и, несмотря на небольшое растяжение, отправляюсь в Лондон! В четверг или пятницу начну адаптироваться к подаче. Я намерен сыграть на Итоговом чемпионате в Лондоне. Спасибо за поддержку», — написал Надаль в своём «твиттере».

Жеребьёвка Итогового чемпионата состоится сегодня, 5 ноября. Вчера Надаль вернулся на первую строчку рейтинга ATP.

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