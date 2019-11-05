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Джокович: думаю, вы меня ещё будете видеть долго

Джокович: думаю, вы меня ещё будете видеть долго
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович заявил, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру. Отвечая на вопрос, какой он рекорд хотел бы побить, серб заверил, что у него впереди ещё много времени.

«Сложно выбрать какой-то рекорд. Я думаю, что я в любом случае ещё долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу ещё долго играть. Надеюсь, что вы меня ещё будете видеть долго», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

Сербский теннисист занимает третье место в списке теннисистов, одержавших наибольшее количество побед на турнирах «Большого шлема». Он уступает лишь Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру.

В начале ноября 2019 года Джокович стал победителем «Мастерса» в Париже (Франция).

Видео: зажигательный танец Джоковича после победы на «Мастерсе» в Париже
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