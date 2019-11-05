Тарпищев дал оценку выступлению россиян на «Мастерсе» в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвёл итоги турнира серии «Мастерс» в Париже. Российские теннисисты выступили на турнире неудачно. Даниил Медведев и Карен Хачанов уступили во втором круге, а Андрей Рублёв потерпел поражение уже в первом раунде.
«Все трое сыграли одинаково неудачно в Париже. Медведев был перегружен, очень хотел выиграть, поражение — несчастный случай. Должен был выигрывать свой матч даже при не очень качественной игре и проходить дальше, тем более сетка для него была достаточно удобной.
Хачанов всё ещё не нашёл себя после прошлогоднего результата. Вошёл в десятку, надо уже защищать свои позиции, а это уже другой психологический подтекст. Раньше он «прыгал» на тех, кто выше, а теперь отбивается.
Рублев же идёт по восходящей. Прибавил в этом году, хотя вариаций пока не хватает — недостаточно для топ-10», —цитирует Тарпищева ТАСС.
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