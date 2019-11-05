Барти: счастье мне приносят не титулы

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала удачное выступление в минувшем сезоне и рассказала, как относится к тому, что начнёт 2020 год в качестве лидера женского тенниса.
«Сейчас счастье мне приносят не титулы и статистика. Для меня важнее быть лучшей версией самой себя. Я поменяла приоритеты и поняла, что это самое главное.
Начинать 2020 год в качестве лидера женского тенниса? Это меня сильно пугает. Правда. Я попала в уникальную ситуацию, потому что сейчас нет никого, кто бы находился в моем положении. Это невероятно страшно, но в то же время интересно. Я всю жизнь работала, чтобы выйти на этот уровень и испытать эти эмоции. Новый день – новые трудности», — приводит слова Барти официальный сайт WTA.
Эшли – пятая теннисистка, которой удалось выиграть дебютный Итоговый турнир. Для 23-летней австралийки этот трофей стал четвёртым в сезоне. Ранее она стала чемпионкой турниров в Майами (США) и Бирмингеме (Великобритании), а также выиграла Открытый чемпионат Франции.
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