Хачанов подвёл итоги сезона

Российский теннисист Карен Хачанов, который завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP, подвёл итоги года.

«Сезон подошёл к концу. Это был непростой год для меня. Несмотря на то что он был не особо стабильным, я считаю, что всё равно были успешные и зрелищные матчи. Я благодарен всем тем, кто продолжал меня поддерживать даже тогда, когда у меня была череда поражений. Возможно, в этом году не получилось соответствовать всем вашим и моим ожиданиям, но я верю, что благодаря проделанной работе следующий год принесёт ещё больше побед», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Хачанов в составе сборной России сыграет на Кубке Дэвиса, который пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября.