Хачанов подвёл итоги сезона
Российский теннисист Карен Хачанов, который завершил сезон на 17-м месте в рейтинге ATP, подвёл итоги года.
«Сезон подошёл к концу. Это был непростой год для меня. Несмотря на то что он был не особо стабильным, я считаю, что всё равно были успешные и зрелищные матчи. Я благодарен всем тем, кто продолжал меня поддерживать даже тогда, когда у меня была череда поражений. Возможно, в этом году не получилось соответствовать всем вашим и моим ожиданиям, но я верю, что благодаря проделанной работе следующий год принесёт ещё больше побед», — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Хачанов в составе сборной России сыграет на Кубке Дэвиса, который пройдёт в Мадриде с 18 по 24 ноября.
- 5 ноября 2019
-
19:40
-
19:28
-
18:09
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
-
14:52
-
13:46
-
12:55
-
12:21
-
11:32
-
11:08
-
10:24
-
10:03
-
09:45
-
09:03
-
08:25
-
00:56
-
00:40
- 4 ноября 2019
-
18:48
-
17:42
-
17:25
-
17:06
-
16:06
-
15:56
-
14:57
-
14:39
-
14:06
-
13:44
-
13:32
-
13:12
-
12:46
-
12:23
-
11:04
Партнерский контент