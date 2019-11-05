Ольховский: у Медведева идеальная группа, но Джокович – явный фаворит

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России Андрей Ольховский прокомментировал жеребьёвку Итогового чемпионата ATP, где Даниил Медведев сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.
«Для Медведева группа идеальная. Циципас в последнее время психологически не очень хорошо выступает против Медведева, а Зверев не находится в лучших кондициях в этом году. Для Медведева должны быть в приоритете встреча с этими теннисистами. Другая группа была бы для него посложнее. Непонятно, восстановится ли Надаль, тем более встреча с Медведевым будет не первой в группе. Если Надаль действительно будет травмирован, он получит нагрузку в стартовых поединках и не факт, что он вообще сыграет дальше. Медведеву необходимо всё решать в первых встречах.
Выбирая между матчами Медведева с Надалем и Циципасом, для меня будет более интересным матч Даниила с Циципасом из-за их взаимоотношений, которые имеют предысторию. Они оба молоды и амбициозны. У них уже есть история личных встреч.
В другой группе Джокович явный фаворит, но не только группы, а всего турнира. Он опять обрёл хорошую форму — выиграл «Мастерс» в Париже. Федерер имеет все шансы на выход в полуфинал. Так что я не жду сенсаций в этой группе», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
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