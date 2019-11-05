Селиваненко: этот Итоговый станет одним из самых интересных за последние годы

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета ITF Алексей Селиваненко прокомментировал итоги жеребьёвки групповой стадии Итогового турнира АТР.



«Тройка Медведев, Циципас, Зверев придаёт своего рода перчинку. Они имеют между собой принципиальные счёты. Вторая группа также подобрана очень интересно. Встреча между Джоковичем и Федерером — особенная. Среди них восьмерых есть три гранда и остальные ребята, которым под силу сместить их с пьедестала. Последний год показал, что гранды уже не являются непобедимыми.



Возможен ли повтор драматичной встречи Надаль — Медведев? Важно, на какой стадии произойдёт эта встреча. Играя в группе, даже проиграв встречу, теннисист не обязательно вылетает из турнира.



Фаворита турнира невозможно определить из-за круговой системы. Не будем забывать, что сейчас конец сезона. Кто будет свежее, у того шансы и будут выше. Мне бы очень хотелось, чтобы фаворитом был Даниил Медведев, но на сегодняшний день фаворита нет. Каждый из восьмерых добился результатов, позволяющих претендовать на победу. Кто-то выиграл больше турниров, кто-то — меньше.



Этот турнир станет одним из самых интересных за последние годы. У каждого своя мотивация. Для Федерера, Надаля и Джоковича это возможность побить индивидуальные рекорды. Для Медведева и Циципаса — впервые выиграть этот турнир. Для Зверева — закрепить результат. Для Тима и Берреттини — показать себя», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Ольховский: у Медведева идеальная группа, но Джокович – явный фаворит