Янчук: Медведев должен «убрать» Зверева и Циципаса на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы россиянина Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP.
«Шансы у Даниила на выход в полуфинал очень хорошие. Думаю, что Медведеву по силам обыграть и Зверева, и Циципаса. Даниил надёжнее и разнообразнее обоих, так что этих двух в группе он должен «убрать». Мне кажется, что задача любой ценой обыграть Надаля в группе не стоит. Медведев может выходить в полуфинал и со второго места. Опасаюсь, конечно, что он ещё не набрал лучшую свою форму — ту, в которой он выступал на US Open. Но пока неизвестно и то, в какой форме будут соперники», — цитирует Янчука «Р-Спорт».
Медведев, впервые квалифицировавшийся на этот турнир, сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.
В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.
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