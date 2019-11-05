Янчук: Медведев должен «убрать» Зверева и Циципаса на Итоговом турнире

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы россиянина Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP.



«Шансы у Даниила на выход в полуфинал очень хорошие. Думаю, что Медведеву по силам обыграть и Зверева, и Циципаса. Даниил надёжнее и разнообразнее обоих, так что этих двух в группе он должен «убрать». Мне кажется, что задача любой ценой обыграть Надаля в группе не стоит. Медведев может выходить в полуфинал и со второго места. Опасаюсь, конечно, что он ещё не набрал лучшую свою форму — ту, в которой он выступал на US Open. Но пока неизвестно и то, в какой форме будут соперники», — цитирует Янчука «Р-Спорт».

Медведев, впервые квалифицировавшийся на этот турнир, сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.



В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.