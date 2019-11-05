Павлюченкова опубликовала фото из отпуска в купальнике

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографии из отпуска. На снимках она в бассейне позирует на фоне живописного пейзажа.
На текущий момент 28-летняя уроженка Самары занимает 30-е место в рейтинге WTA. Это лучший результат среди всех россиянок.
Фотографии доступны на странице Павлюченковой в «Инстаграме».
В октябре Павлюченкова дошла до финала Кубка Кремля, который прошёл в Москве. В решающей встрече Анастасия в трёх сетах проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:3, 1:6, 1:6.
Павлюченкова — трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России, победительница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница пяти юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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