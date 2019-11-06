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Тим: для меня главное — ТБШ, а не победа в финале над кем-то из «Большой тройки»

Тим: для меня главное — ТБШ, а не победа в финале над кем-то из «Большой тройки»
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим не считает важным, выигрывая турнир «Большого шлема», обыгрывать в финале одного из представителей «Большой тройки».

«Честно, для меня это совсем не важно. Победа на «Большом шлеме» и без того слишком важна в карьере каждого теннисиста. Обыгрывать в финале Федерера, Надаля или Джоковича совершенно необязательно.

Тем не менее, каждый раз, выигрывая у кого-то из них, я чувствую себя счастливым. И Рафа, и Роджер, и Новак — величайшие игроки», — цитирует Тима Tennis World USA.

Напомним, 2019-й год стал самым успешным в карьере Доминика. Австриец завоевал четыре трофея и имеет шанс выиграть пятый — теннисист квалифицировался на Итоговый чемпионат АТР в Лондоне.

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