Бывший директор «Мастерса»: люди больше хотят видеть Роджера и Рафу, чем Новака

Бывший директор «Мастерса» в Париже Жан-Франсуа Кожолл прокомментировал решение швейцарца Роджера Федерера сняться с соревнований в столице Франции.

«Каждый директор турнира хотел бы видеть Федерера в составе участников, поэтому его отказ расстроил. Но это сложно, учитывая, что неделей раньше проходит турнир в Базеле. Однако если Роджер чувствует себя на сто процентов, то должен играть.

Конечно, Федерер может делать всё, что хочет. Он отлично знает свой организм. Нужно ценить моменты, когда он выступает. Это словно подарок.

Люди хотят видеть Роджера и Рафу больше, чем Новака, который всё равно остаётся потрясающим игроком. Однако у него нет такой харизмы, как у двух его соперников", — приводит слова Кожолла Tennis World USA.

Зверев поделился советами, которые ему дал Федерер