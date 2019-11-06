Бывший тренер Федерера: Роджер из-за эмоций упускал слишком много возможностей

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал, что в начале карьеры у уроженца Базеля были проблемы с контролем эмоций.

«Когда мы начали обсуждать это, Роджер осознал, что из-за нехватки контроля над эмоциями он не мог в ясном уме проводить важные розыгрыши. Он решил, что нужно начать контролировать себя и не давать эмоциям взять вверх.

Такая проблема есть в каждом виде спорта. Нужно сохранять мотивацию и позитивный настрой. Но сложно принимать решения, если твой разум затуманен. Роджер сам научился себя контролировать, потому что понял, что из-за эмоций упускает слишком много возможностей", — цитирует Аннакона Tennis World USA.

В рейтинге ATP 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» в настоящее время занимает третью строчку.

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