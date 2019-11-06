Беккер останется банкротом до 2031 года

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер, который в 2017 году по решению британского суда был признан банкротом, останется в этом статусе до 2031 года, сообщает Reuters. Член Зала теннисной славы не смог рассчитаться по долгу перед одним из частных британских банков.

Изначально Борис должен был находиться в статуса банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму 4,5 млн фунтов.

Британская служба по вопросам неплатёжеспособности продлила ограничения для Беккера на 12 лет, уточнив, что таким образом «предотвратит от большего ущерба, который Беккер может нанести кредиторам».