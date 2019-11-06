Берреттини рассказал о романе с бывшей девушкой Кирьоса

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал об отношениях с австралийкой Айлой Томлянович, которая ранее встречалась с соотечественником Ником Кирьосом. Слухи об их романе появились летом, но лишь в октябре Маттео их подтвердил.

«Мы два очень спокойных человека. У нас есть общая страсть — собаки и фильмы. Но нам часто приходится быть вдали друг от друга. Нам нелегко, когда мы находимся в разных частях света. Как люди могли с этим справиться, когда не было видеозвонков?» — приводит слова Берреттини La Gazzetta dello Sport.

Маттео впервые в карьере квалифицировался на Итоговой чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Он сыграет в группе Бьорна Борга с сербом Новаком Джоковичем, швейцарцем Роджером Федерером и австрийцем Домиником Тимом.