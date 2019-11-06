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Зверев отреагировал на попадание в группу с Медведевым, Надалем и Циципасом

Зверев отреагировал на попадание в группу с Медведевым, Надалем и Циципасом
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил соперников на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Действующий чемпион сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.

«Очень интересная группа. Это будет увлекательно. Кажется, я сразу же встречаюсь с Рафой. Обе группы получились сильными. Конечно, здесь представлены восемь лучших игроков, так что предпочтений быть не может. Но, думаю, группа Андре Агасси всё же интереснее, потому что есть три молодых парня и Рафа. Шансы есть у всех.

Конечно, победа в прошлом году была особенной для меня. Я сделаю всё, чтобы вновь получить шанс на успех и выиграть как можно больше матчей», — цитирует Зверева Metro.

Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября.

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