Зверев отреагировал на попадание в группу с Медведевым, Надалем и Циципасом

Немецкий теннисист Александр Зверев оценил соперников на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Действующий чемпион сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом.

«Очень интересная группа. Это будет увлекательно. Кажется, я сразу же встречаюсь с Рафой. Обе группы получились сильными. Конечно, здесь представлены восемь лучших игроков, так что предпочтений быть не может. Но, думаю, группа Андре Агасси всё же интереснее, потому что есть три молодых парня и Рафа. Шансы есть у всех.

Конечно, победа в прошлом году была особенной для меня. Я сделаю всё, чтобы вновь получить шанс на успех и выиграть как можно больше матчей», — цитирует Зверева Metro.

Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября.

Даниил Медведев узнал соперников на Итоговом чемпионате ATP