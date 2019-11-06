Берреттини: Федерер играет так, что хочется остановиться и понять его секрет

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, какое впечатление на него производят швейцарец Роджер Федерер и испанеца Рафаэль Надаль.

«Федерер действует очень разнообразно. Когда он так играет, хочется остановиться и посмотреть, чтобы понять его секрет. Роджер всегда старается сыграть по-другому, поэтому угадать крайне сложно. В итоге ты не понимаешь, как можешь доставить ему трудности.

Надаль, с другой стороны, громко даёт о себе знать на корте благодаря жестам, взгляду и бойцовскому духу», — цитирует Берреттини Daily Express.

Маттео также поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который стартует 10 ноября. На групповом этапе он встретится с Федерером, а также с сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.

«Я хочу приехать на турнир в лучшей форме. Я знаю, что не являюсь фаворитом, но очень мотивирован и готов выложиться по полной», — сказал итальянец.