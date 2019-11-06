Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Берреттини: Федерер играет так, что хочется остановиться и понять его секрет

Берреттини: Федерер играет так, что хочется остановиться и понять его секрет
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, какое впечатление на него производят швейцарец Роджер Федерер и испанеца Рафаэль Надаль.

«Федерер действует очень разнообразно. Когда он так играет, хочется остановиться и посмотреть, чтобы понять его секрет. Роджер всегда старается сыграть по-другому, поэтому угадать крайне сложно. В итоге ты не понимаешь, как можешь доставить ему трудности.

Надаль, с другой стороны, громко даёт о себе знать на корте благодаря жестам, взгляду и бойцовскому духу», — цитирует Берреттини Daily Express.

Маттео также поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который стартует 10 ноября. На групповом этапе он встретится с Федерером, а также с сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.

«Я хочу приехать на турнир в лучшей форме. Я знаю, что не являюсь фаворитом, но очень мотивирован и готов выложиться по полной», — сказал итальянец.

Берреттини рассказал о романе с бывшей девушкой Кирьоса
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019