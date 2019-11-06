Берреттини: Федерер играет так, что хочется остановиться и понять его секрет

Итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, какое впечатление на него производят швейцарец Роджер Федерер и испанеца Рафаэль Надаль.
«Федерер действует очень разнообразно. Когда он так играет, хочется остановиться и посмотреть, чтобы понять его секрет. Роджер всегда старается сыграть по-другому, поэтому угадать крайне сложно. В итоге ты не понимаешь, как можешь доставить ему трудности.
Надаль, с другой стороны, громко даёт о себе знать на корте благодаря жестам, взгляду и бойцовскому духу», — цитирует Берреттини Daily Express.
Маттео также поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который стартует 10 ноября. На групповом этапе он встретится с Федерером, а также с сербом Новаком Джоковичем и австрийцем Домиником Тимом.
«Я хочу приехать на турнир в лучшей форме. Я знаю, что не являюсь фаворитом, но очень мотивирован и готов выложиться по полной», — сказал итальянец.
- 6 ноября 2019
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:16
-
19:40
-
19:28
-
18:09
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
-
14:52
-
13:46
-
12:55
-
12:21
-
11:32
-
11:08
-
10:24
-
10:03
-
09:45
-
09:03
-
08:25