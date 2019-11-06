Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал первую победу на молодёжном Итоговом турнире АТР U21, который проходит в Милане (Италия).

В матче 2-го тура группы А четвёртый сеяный Рууд переиграл седьмую ракетку турнира, испанца Алехандро Давидовича Фокину, со счётом 3:4 (2:7), 4:3 (7:2), 4:2, 3:4(2:7), 4:1. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

20-летний Рууд 9 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Давидович Фокина подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Соперники ранее не встречались друг с другом в официальных матчах.

Для Рууда победа стала первой на молодёжном Итоговом турнире АТР U21, Давидович Фокина потерпел второе поражение.