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Рууд одержал первую победу на молодёжном Итоговом турнире АТР U21

Рууд одержал первую победу на молодёжном Итоговом турнире АТР U21
Теннис / ATP 0

Норвежский теннисист Каспер Рууд одержал первую победу на молодёжном Итоговом турнире АТР U21, который проходит в Милане (Италия).

В матче 2-го тура группы А четвёртый сеяный Рууд переиграл седьмую ракетку турнира, испанца Алехандро Давидовича Фокину, со счётом 3:4 (2:7), 4:3 (7:2), 4:2, 3:4(2:7), 4:1. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

20-летний Рууд 9 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Давидович Фокина подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Соперники ранее не встречались друг с другом в официальных матчах.

Для Рууда победа стала первой на молодёжном Итоговом турнире АТР U21, Давидович Фокина потерпел второе поражение.

Милан-U21. Группа A
06 ноября 2019, среда. 16:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 2 		4 7 4 3 2 4
4 7 		3 2 2 4 7 1
             
Алехандро Давидович Фокина
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
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