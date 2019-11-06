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Хачанов — о сезоне-2019: в этом году я не оправдал всех ожиданий

Хачанов — о сезоне-2019: в этом году я не оправдал всех ожиданий
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги сезона-2019.

«Сезон 2019 окончен! Это был трудный год для меня. Я действительно благодарен тем людям, которые поддерживали меня, когда я боролся со своей игрой. Возможно, в этом году я не оправдал всех ожиданий, но верю, что моя тяжёлая работа в следующем году принесёт ещё больше успеха!» — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».

Позже Карен добавил: «Только для тех, кто не понял. АТР-сезон для меня закончен. Но я по-прежнему планирую сыграть в финальном турнире Кубка Дэвиса за свою страну», — уточнил Хачанов.

Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.

В 2019 году Хачанов не выиграл ни одного турнира, в том числе не сумел защитить очки на «Мастерсе» в Париже, из-за чего опустился на 17-е место в рейтинге АТР.

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