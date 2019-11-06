Хачанов — о сезоне-2019: в этом году я не оправдал всех ожиданий

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги сезона-2019.
«Сезон 2019 окончен! Это был трудный год для меня. Я действительно благодарен тем людям, которые поддерживали меня, когда я боролся со своей игрой. Возможно, в этом году я не оправдал всех ожиданий, но верю, что моя тяжёлая работа в следующем году принесёт ещё больше успеха!» — написал Хачанов на своей странице в «Твиттере».
Позже Карен добавил: «Только для тех, кто не понял. АТР-сезон для меня закончен. Но я по-прежнему планирую сыграть в финальном турнире Кубка Дэвиса за свою страну», — уточнил Хачанов.
Фото доступно в «твиттере» Карена Хачанова.
В 2019 году Хачанов не выиграл ни одного турнира, в том числе не сумел защитить очки на «Мастерсе» в Париже, из-за чего опустился на 17-е место в рейтинге АТР.
- 6 ноября 2019
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:16
-
19:40
-
19:28
-
18:09
-
16:51
-
16:48
-
16:24
-
15:28
-
14:52
-
13:46
-
12:55
-
12:21
-
11:32
-
11:08
-
10:24