Надаль завершит год первой ракеткой мира в случае выхода в финал ATP Finals

Испанец Рафаэль Надаль, ставший в минувший понедельник первой ракеткой мира, имеет шансы завершить сезон в этом статусе.



Для сохранения лидерства в рейтинге АТР Рафаэлю необходимо дойти до финала турнира, который он никогда ранее не выигрывал, — Итогового чемпионата АТР.



Существует множество вариантов развития событий, однако если говорить о гарантированном сохранении первой строчки рейтинга, то Надалю нужно выйти именно в финал. Главным конкурентом Рафаэля является серб Новак Джокович.



Напомним, участие 33-летнего теннисиста в Итоговом турнире по-прежнему под вопросом. У испанца проблемы с мышцами живота — его врач раскрыл подробности повреждения. Сообщалось, что решение об участии Надаля в Итоговом чемпионате будет принято в конце недели.