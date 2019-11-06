Надаль завершит год первой ракеткой мира в случае выхода в финал ATP Finals

Испанец Рафаэль Надаль, ставший в минувший понедельник первой ракеткой мира, имеет шансы завершить сезон в этом статусе.
Для сохранения лидерства в рейтинге АТР Рафаэлю необходимо дойти до финала турнира, который он никогда ранее не выигрывал, — Итогового чемпионата АТР.
Существует множество вариантов развития событий, однако если говорить о гарантированном сохранении первой строчки рейтинга, то Надалю нужно выйти именно в финал. Главным конкурентом Рафаэля является серб Новак Джокович.
Напомним, участие 33-летнего теннисиста в Итоговом турнире по-прежнему под вопросом. У испанца проблемы с мышцами живота — его врач раскрыл подробности повреждения. Сообщалось, что решение об участии Надаля в Итоговом чемпионате будет принято в конце недели.
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