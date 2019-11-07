Турсунов: я читал нотации Соболенко, вероятно, перегнул палку

Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, рассказал о конфликте со спортсменкой во время Открытого чемпионата США по теннису. Тогда они выпустили заявление о прекращении сотрудничества, но в итоге продолжили совместную работу.

«Мы ругались. Я читал нотации Арине. Проговаривал вещи, которые, на мой взгляд, мы должны были менять с начала года. Высказывал ей претензии и оставался неуслышанным. Мои слова воспринимались Ариной неправильно — как личное оскорбление. Но, послушайте, когда доктор говорит, что у вас есть лишний вес, это ведь оценка специалиста. И он не сказал, что вы — жирная корова или свинья… Наши стычки приводили к разладу в отношениях.

Вероятно, я перегнул палку. Профессиональный спорт живёт на стыке невозможного и предела возможностей. Есть риск переусердствовать, но если быть лучшим было бы легко, то тогда рейтинг выдавался бы за участие, а не за победу», — цитирует Турсунова Sport.tut.by.