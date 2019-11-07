Турсунов: бывало и такое, что посылали друг друга с Соболенко

Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, признался, что во время конфликтов они использовали крепкие выражения.

«Ссоры возникали из-за мелочей. По крайней мере в её понимании. Во многих вещах я зануда, так что придираюсь. Просто уверен, что маленькая дырочка в трюме может затопить корабль. И вот как донести свою мысль игроку, чтобы он отнёсся к ней со всей серьёзностью? Грубо говоря, я настаиваю на изменении в подаче или игре с лёта, а она полагает, что и так нормально. Вот пример повода для ссоры. У меня короткий фитиль. Начинаю закипать, когда понимаю, что некоторые проблемы можно предотвратить.

Посылали друг друга? Бывало и такое. Нет учебника, который бы описал, как правильно тренировать спортсмена. Путём проб и ошибок находишь границы, переступать которые не стоит. Она упрямая. Считает, что я её не понимаю. Мне так видится. А я ведь тоже упрямый», — цитирует Турсунова Sport.tut.by.

Не прогадала! Соболенко осталась с Турсуновым и выиграла Продолжив работать с Дмитрием, Арина отлично провела концовку тяжело складывавшегося сезона.