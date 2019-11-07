Форже: Джокович с завоеванием титулов на ТБШ ещё не закончил

Директор «Мастерса» в Париже Ги Форже прокомментировал завоевание титула сербом Новаком Джоковичем. В решающем матче уроженец Белграда со счётом 6:3, 6:4 обыграл канадца Дениса Шаповалова, который пробился в финал на отказе испанца Рафаэля Надаля.
«Новак был гораздо сильнее соперника. Конечно, если бы в финале встретились Новак и Рафа, мы увидели бы битву титанов с долгими розыгрышами. Это игроки, которые стабильно повышают свой уровень. Джокович показал следующему поколению, почему он всё ещё на вершине.
Многие мечтали о финале Джокович-Надаль, но теперь они могут встретиться в Лондоне. За 10 лет мы не устали от Рафы, Роджера и Новака, но хотелось бы увидеть и других. Ребятам из «Большой тройки» за 30, но они ведут себя, как молодые. Они голодны до побед, быстры и готовы справляться в сложных ситуациях. Это знак величия.
Думаю, Новак с завоеванием титулов на турнирах «Большого шлема» ещё не закончил. Но, может, Роджер и Рафа тоже", — цитирует Форже Tennis World USA.
Федерер за карьеру выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19, Джокович — 16.
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