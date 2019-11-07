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Блэйк рассказал, каким видит теннис после ухода Федерера и Надаля

Блэйк рассказал, каким видит теннис после ухода Федерера и Надаля
Теннис / ATP 0

Бывшая четвёртая ракетка мира американец Джеймс Блэйк оценил выступление в сезоне немца Александра Зверева, а также выразил уверенность, что теннис не останется без больших звёзд после завершения карьеры швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Саша Зверев довольно рано добился громких успехов, но на турнирах „Большого шлема“ терпел неудачи. Посмотрим, сможет ли он совершить прорыв. Многие говорят, что в этом году у него спад, однако он всё равно попал на Итоговый чемпионат. Я не могу назвать такой сезон провальным.

Сложно сказать, кто заменит Федерера и Надаля в будущем. То же самое было, когда Сампрас и Агасси завершали карьеру. Все думали: кто же придёт после них? А затем появились Федерер и Надаль. Их место тоже кто-нибудь займёт. Это дело времени", — приводит слова Блэйка Tennis World USA.

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