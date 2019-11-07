Турсунов назвал условие, при котором Соболенко может стать первой ракеткой ми
Дмитрий Турсунов, тренер белорусской теннисистки Арины Соболенко, поделился мнением о прогрессе своей подопечной. Также Турсунов рассказал, в чём Соболенко нужно прибавить, чтобы стать первой ракеткой мира.
«Когда она станет первой в рейтинге? Когда наберёт достаточное количество очков! Когда она станет более совершенным игроком и будет лучше понимать тактические моменты. Для многих прозвучит как отговорка, и тем не менее не стоит забывать, что Арина всего второй год проводит в компании лучших теннисисток мира.
Я призываю Арину успокоиться и не переживать за очки и титулы. Победы придут с хорошей игрой. Пока я тренирую Арину, мы придерживаемся этой точки зрения», — приводит слова Турсунова Sport.tut.by.
Не прогадала! Соболенко осталась с Турсуновым и выиграла
Продолжив работать с Дмитрием, Арина отлично провела концовку тяжело складывавшегося сезона.
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