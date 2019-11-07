Кар. Плишкова и Мартинес не будут сотрудничать в следующем сезоне
Бывшая испанская теннисистка чемпионка Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес сообщила о прекращении сотрудничества с чешкой Каролиной Плишковой. Мартинес была временным тренером Плишковой, они работали вместе на некоторых турнирах.
«Хочу сообщить, что Каролина и я решили идти разными путями в следующем году. Минувший сезон получился удивительным, полным эмоций и отличных моментов. Желаю Каролине и её команде всего самого лучшего в будущем», —написала Мартинес в своём «твиттере».
Мартинес и Плишкова работали вместе на US Open в 2018 году и на «Уимблдоне» в 2019 году. О причинах прекращения сотрудничества не сообщается.
На Итоговом турнире WTA Плишкова дошла до полуфинала, где уступила Эшли Барти.
Кончита Мартинес будет тренером Каролины Плишковой на US Open 2018
- 7 ноября 2019
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36
-
08:58
- 6 ноября 2019
-
22:38
-
21:25
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:16
Партнерский контент