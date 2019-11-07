Кар. Плишкова и Мартинес не будут сотрудничать в следующем сезоне

Бывшая испанская теннисистка чемпионка Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес сообщила о прекращении сотрудничества с чешкой Каролиной Плишковой. Мартинес была временным тренером Плишковой, они работали вместе на некоторых турнирах.

«Хочу сообщить, что Каролина и я решили идти разными путями в следующем году. Минувший сезон получился удивительным, полным эмоций и отличных моментов. Желаю Каролине и её команде всего самого лучшего в будущем», —написала Мартинес в своём «твиттере».

Мартинес и Плишкова работали вместе на US Open в 2018 году и на «Уимблдоне» в 2019 году. О причинах прекращения сотрудничества не сообщается.

На Итоговом турнире WTA Плишкова дошла до полуфинала, где уступила Эшли Барти.