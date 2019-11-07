Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кар. Плишкова и Мартинес не будут сотрудничать в следующем сезоне

Кар. Плишкова и Мартинес не будут сотрудничать в следующем сезоне
Теннис / WTA 0

Бывшая испанская теннисистка чемпионка Уимблдона 1994 года Кончита Мартинес сообщила о прекращении сотрудничества с чешкой Каролиной Плишковой. Мартинес была временным тренером Плишковой, они работали вместе на некоторых турнирах.

«Хочу сообщить, что Каролина и я решили идти разными путями в следующем году. Минувший сезон получился удивительным, полным эмоций и отличных моментов. Желаю Каролине и её команде всего самого лучшего в будущем», —написала Мартинес в своём «твиттере».

Мартинес и Плишкова работали вместе на US Open в 2018 году и на «Уимблдоне» в 2019 году. О причинах прекращения сотрудничества не сообщается.

На Итоговом турнире WTA Плишкова дошла до полуфинала, где уступила Эшли Барти.

Кончита Мартинес будет тренером Каролины Плишковой на US Open 2018
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019