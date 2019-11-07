Директор турнира в Страсбурге заплатил Шараповой € 300 тыс. за участие
Директор турнира в Страсбурге Денис Нежелен сообщил, что в 2010 году заплатил россиянке Марии Шараповой € 300 тыс. за участие в этих соревнованиях, сообщает Tennis Actu. Уроженка Нягани выиграла тот турнир, победив в финале представительницу Германии Кристину Барройс со счётом 7:5, 6:1. Мария тогда получила первый номер посева.
Шарапова за карьеру выиграла 36 турниров в одиночном разряде, включая пять титулов на соревнованиях «Большого шлема». В рейтинге WTA бывшая первая ракетка мира располагается на 136-й позиции.
Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open не принимала участия в турнирах. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед.
Шарапова завершит год выступлением на Гавайях
- 7 ноября 2019
-
15:03
-
14:08
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36
-
08:58
- 6 ноября 2019
-
22:38
-
21:25
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52
-
13:37
-
12:50
-
11:44
-
11:18
-
10:30
-
09:26
-
00:55
-
00:49
-
00:08
- 5 ноября 2019
-
23:30
-
22:40
-
22:19
-
22:14
Партнерский контент