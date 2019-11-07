Директор турнира в Страсбурге заплатил Шараповой € 300 тыс. за участие

Директор турнира в Страсбурге Денис Нежелен сообщил, что в 2010 году заплатил россиянке Марии Шараповой € 300 тыс. за участие в этих соревнованиях, сообщает Tennis Actu. Уроженка Нягани выиграла тот турнир, победив в финале представительницу Германии Кристину Барройс со счётом 7:5, 6:1. Мария тогда получила первый номер посева.

Шарапова за карьеру выиграла 36 турниров в одиночном разряде, включая пять титулов на соревнованиях «Большого шлема». В рейтинге WTA бывшая первая ракетка мира располагается на 136-й позиции.

Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open не принимала участия в турнирах. В текущем сезоне она провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед.