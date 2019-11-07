Джокович: мотивация — завершить первой ракеткой мира второй сезон подряд

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP, который будет проходить в Лондоне с 10 по 17 ноября. Ранее Джокович лишился статуса первой ракетки мира, его обошёл Рафаэль Надаль. Чтобы вернуться в лидеры в конце сезона, ему необходимо выиграть Итоговый турнир при условии, что Надаль не пробьётся в полуфинал.
«Возвращение на первую строчку — безумно сложная задача, учитывая, какие у меня будут оппоненты. Если мне удастся второй сезон подряд завершить год в качестве первой ракетки мира, это будет фантастикой. Это и есть моя мотивация и цель каждый день», — цитирует Джоковича Reuters.
Джокович на Итоговом турнире ATP попал в группу Бьорна Борга. Там его соперниками станут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.
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