Петчи поделился ожиданиями от выступления Медведева на Итоговом чемпионате

Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи поделился ожиданиями от выступления на Итоговом чемпионате ATP россиянина Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса. Они попали в группу Андре Агасси вместе с испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым.



«Медведев и Циципас наслаждаются матчами с „Большой тройкой“. Стефанос одерживал победы над ними, но ему не хватает стабильности, в то время как Даниил выглядит машиной. Он лучше, чем Циципас, понимает, что нужно в матчах с этими парнями. У Медведева отличная статистика с Циципасом — 5-0. Это скажется в его пользу в предстоящей встрече.

Зверев доказал, что способен побеждать топ-игроков на арене O2 в прошлом году. Теперь посмотрим, смогут ли Медведев и Циципас последовать его примеру", — приводит слова Петчи Tennis 365.

Итоговый чемпионат ATP пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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