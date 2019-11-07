Чемпион US Open Чилич не сыграет с Россией в Кубке Дэвиса

Чемпион US Open 2014 года Марин Чилич не сможет помочь сборной Хорватии в финальном турнире Кубка Дэвиса. На групповом этапе хорваты, являющиеся действующими чемпионами, сыграют со сборными Испании и России.

«Последние полтора года стали настоящим испытанием для меня в физическом и психологическом плане. Несмотря на превентивные меры, колено продолжало доставлять мне проблемы. В ходе сезона становилось всё очевиднее, что операция неизбежна. Недавно я прошёл обследование, и результаты оказались лучше, чем я ожидал.

Работа по восстановлению была достаточно успешной, чтобы избежать операции, но мне в любом случае нужно будет пройти процедуры, которые не дадут мне выйти на корт ещё некоторое время. К сожалению, я не смогу выступить в Кубке Дэвиса в этом месяце. Я невероятно расстроен из-за этого, но верю в партнёров по команде. Я буду их самым преданным поклонником», — написал Чилич в своём «инстаграме».

Финальный этап соревнований стартует 18 ноября в Мадриде.