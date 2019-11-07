Организаторы обновлённого Кубка Дэвиса испытывают проблемы с продажей билетов

Кубок Дэвиса в обновлённом формате стартует в Мадриде (Испания) уже 18 ноября. Но, несмотря на внушительный состав участников, продажа билетов идёт не идеально.
Инвестиционная группа «Kosmos», соучредителем которой является защитник «Барселоны» Жерар Пике, вложила в реформу Кубка Дэвиса около $ 3 млрд. И рассчитывала, что новый формат будет пользоваться популярностью у болельщиков.
«Мы довольны продажей билетов на дневные сессии с пятницы по воскресенье. На четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Но есть трудности с реализацией мест на утреннее время», — приводит слова представителя «Kosmos» The Guardian.
Сборная России выступит в финальной стадии соревнований. Напомним, на групповом этапе соревнований её соперниками станут команды Испании и Хорватии.
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