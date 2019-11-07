Бенчич – о Кубке Хопмана: мне всегда завидовали другие теннисистки

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич выразила сожаление, что в январе 2020 года не будет Кубка Хопмана, а также рассказала, что ей завидовали, так как она играла вместе с Роджером Федерером.
«Очень жаль. Первая неделя сезона в Австралии была одной из лучших. И мне всегда завидовали другие теннисистки, ведь я участвовала в паре с Роджером. А я отвечала, что просто родилась в правильной стране», – приводит слова Бенчич Tennis World USA.
Кубок Хопмана существовал с 1989 года. Эти соревнования считались неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар. Формат турнира включал в себя две встречи в одиночном разряде, а также один поединок в смешанном разряде.
Последним победителем турнира является сборная Швейцарии, которую представляли Федерер и Бенчич. В финальном матче они обыграли представителей Германии Анжелику Кербер и Александра Зверева.
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