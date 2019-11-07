Надаль провёл первую тренировку на корте перед Итоговым турниром ATP
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прибыл в Лондон и провёл первую тренировку перед стартом Итогового чемпионата ATP. Испанец занимался со своим тренером Карлосом Мойей. Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября.
Ранее Надаль сообщил о намерении сыграть на турнире, несмотря на травму. Однако врач Анхель-Руис Которро отметил, что окончательное решение будет принято в конце недели, после того как штаб теннисиста проведёт все необходимые процедуры и специальные тесты.
Видео доступно на странице Epirus London в «Инстаграме».
Надаль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым, который является действующим победителем Итогового чемпионата.
Врач Надаля раскрыл подробности о травме первой ракетки мира
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