Надаль провёл первую тренировку на корте перед Итоговым турниром ATP

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прибыл в Лондон и провёл первую тренировку перед стартом Итогового чемпионата ATP. Испанец занимался со своим тренером Карлосом Мойей. Турнир пройдёт с 10 по 17 ноября.

Ранее Надаль сообщил о намерении сыграть на турнире, несмотря на травму. Однако врач Анхель-Руис Которро отметил, что окончательное решение будет принято в конце недели, после того как штаб теннисиста проведёт все необходимые процедуры и специальные тесты.

Видео доступно на странице Epirus London в «Инстаграме».

Надаль попал в группу Андре Агасси вместе с россиянином Даниилом Медведевым, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым, который является действующим победителем Итогового чемпионата.