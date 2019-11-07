Маррей анонсировал фильм о своём возвращении в теннис

Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей объявил о скором выходе в свет фильма «Энди Маррей. Возрождение».



«С волнением и гордостью сообщаю, что в течение последних двух лет снимался фильм о моём возвращении в тур после травмы. Посмотреть его вы сможете 29 ноября. Жду ваших отзывов», — написал Энди в своём «твиттере».



Напомним, на протяжении последних полутора лет Маррей перенёс две операции на тазобедренном суставе. После неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии—2019 Энди заявил о завершении профессиональной карьеры, однако позже решился на повторную операцию, после которой вернулся в спорт.



В октябре теннисист выиграл первый одиночный трофей с начала 2017 года. В финале соревнований в Антверпене он обыграл Стэна Вавринку.