Хачанов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
Вторая ракетка России Карен Хачанов поделился фотографией из отпуска, который 23-летний теннисист проводит на Мальдивах.
«Только мальдивское настроение», — подписал Карен фото в «Инстаграме».
Фото доступно в официальном «инстаграме» Карена Хачанова.
Напомним, в 2019 году Хачанов не выиграл ни одного турнира, в том числе не сумел защитить очки на «Мастерсе» в Париже, из-за чего опустился на 17-е место в рейтинге АТР. В его активе 29 побед в 55 проведённых матчах сезона.
Последним турниром, на котором Карен планирует сыграть, станет Кубок Дэвиса, который пройдёт в Мадриде (Испания).
Ранее уроженец Москвы подвёл итоги 2019 года. По его словам, он не оправдал всех ожиданий.
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