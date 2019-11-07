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Хачанов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах

Хачанов опубликовал фото из отпуска на Мальдивах
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка России Карен Хачанов поделился фотографией из отпуска, который 23-летний теннисист проводит на Мальдивах.

«Только мальдивское настроение», — подписал Карен фото в «Инстаграме».

Фото доступно в официальном «инстаграме» Карена Хачанова.

Напомним, в 2019 году Хачанов не выиграл ни одного турнира, в том числе не сумел защитить очки на «Мастерсе» в Париже, из-за чего опустился на 17-е место в рейтинге АТР. В его активе 29 побед в 55 проведённых матчах сезона.

Последним турниром, на котором Карен планирует сыграть, станет Кубок Дэвиса, который пройдёт в Мадриде (Испания).

Ранее уроженец Москвы подвёл итоги 2019 года. По его словам, он не оправдал всех ожиданий.

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