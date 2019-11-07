Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс: не завидуйте моей обуви, хейтеры

Серена Уильямс: не завидуйте моей обуви, хейтеры
Теннис / WTA 0

Серена Уильямс опубликовала очередное видео со своего отдыха на Мальдивах. В ролике американская теннисистка ходит по комнате с прозрачным полом и любуется океаном. Кроме того, она решила заострить внимание на своей обуви.

«Не завидуйте моей обуви, хейтеры», — сказала Серена.

Видео доступно на странице Tennis в «Твиттере».

Серена — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема». На данный момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open — 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019