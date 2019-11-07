Американец Тиафо стал последним полуфиналистом молодёжного Итогового турнира

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо последним пробился в 1/2 финала молодёжного итогового турнира АТР в Милане (Италия). В третьем матче групповой стадии турнира он обыграл шведа Микаэля Имера со счётом 4:2, 4:2, 4:2. Матч продлился 1 час 10 минут.
Таким образом, Тиафо одержал вторую победу в трёх матчах турнира и вышел в полуфинал, где также сыграют итальянец Янник Синнер, Алекс де Минор из Австралии и серб Миомир Кецманович.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Миомир Кецманович — Янник Синнер
Алекс де Минор — Фрэнсис Тиафо
Действующим чемпионом Next Gen ATP Finals является греческий теннисист Стефанос Циципас, который отказался от защиты титула — 10 ноября он выступит на основном Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания).
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