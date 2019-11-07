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Американец Тиафо стал последним полуфиналистом молодёжного Итогового турнира

Американец Тиафо стал последним полуфиналистом молодёжного Итогового турнира
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо последним пробился в 1/2 финала молодёжного итогового турнира АТР в Милане (Италия). В третьем матче групповой стадии турнира он обыграл шведа Микаэля Имера со счётом 4:2, 4:2, 4:2. Матч продлился 1 час 10 минут.

Таким образом, Тиафо одержал вторую победу в трёх матчах турнира и вышел в полуфинал, где также сыграют итальянец Янник Синнер, Алекс де Минор из Австралии и серб Миомир Кецманович.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Миомир Кецманович — Янник Синнер
Алекс де Минор — Фрэнсис Тиафо

Действующим чемпионом Next Gen ATP Finals является греческий теннисист Стефанос Циципас, который отказался от защиты титула — 10 ноября он выступит на основном Итоговом чемпионате АТР в Лондоне (Великобритания).

Милан-U21. Группа B
07 ноября 2019, четверг. 21:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
2 		2 2    
             
Микаэль Имер
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
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