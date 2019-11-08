Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кирьос и Норри в очередной раз высмеяли Каспера Рууда

Кирьос и Норри в очередной раз высмеяли Каспера Рууда
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Кэмерон Норри и австралиец Ник Кирьос в очередной раз подшутили над норвежцем Каспером Руудом.

Комментируя видеозапись, на которой соперник Рууда по матчу Next Gen ATP Finals Алехандро Давидович Фокина корчится от боли, Норри отметил Кирьоса и язвительно написал «Каспер праздновал бы победу, даже если бы Алехандро снялся». Ник ответил «дададада».

Перепалки Кирьоса и Рууда длятся с турнира в Риме, когда Ник был дисквалифицирован судьёй во время матча с Каспером. Норвежец излишне радовался той победе, после чего австралиец высмеял его за это в «твиттере». Позже Рууд назвал Кирьоса идиотом — Ник в долгу не остался и ответил сопернику.

В сентябре австралийца условно отстранили от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019