Кирьос и Норри в очередной раз высмеяли Каспера Рууда

Британский теннисист Кэмерон Норри и австралиец Ник Кирьос в очередной раз подшутили над норвежцем Каспером Руудом.



Комментируя видеозапись, на которой соперник Рууда по матчу Next Gen ATP Finals Алехандро Давидович Фокина корчится от боли, Норри отметил Кирьоса и язвительно написал «Каспер праздновал бы победу, даже если бы Алехандро снялся». Ник ответил «дададада».



Перепалки Кирьоса и Рууда длятся с турнира в Риме, когда Ник был дисквалифицирован судьёй во время матча с Каспером. Норвежец излишне радовался той победе, после чего австралиец высмеял его за это в «твиттере». Позже Рууд назвал Кирьоса идиотом — Ник в долгу не остался и ответил сопернику.

В сентябре австралийца условно отстранили от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

