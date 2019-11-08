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Мойя: Надаль должен быть готов к первому матчу ATP Finals

Мойя: Надаль должен быть готов к первому матчу ATP Finals
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, высоко оценил шансы своего подопечного сыграть на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

«В Лондон мы приехали ещё вчера, а уже сегодня провели тренировку на кортах O2 (стадион, на котором пройдёт ATP Finals. — Прим. «Чемпионата»). Занятие прошло хорошо. шаг за шагом мы двигаемся вперёд со знанием того, что впереди ещё четыре дня подготовки.

Сегодня Рафа уже подавал — это случилось впервые с четвертьфинального матча в Париже. Впрочем, и на этот раз он не вкладывал всю силу в подачу. Динамика положительная, поэтому могу предположить, что Рафа должен быть готов к первому матчу на турнире», — цитирует Мойю официальный сайт АТР.

Напомним, Надаль снялся с полуфинального матча «Мастерса» в Париже из-за проблем с мышцами живота.

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