Мойя: Надаль должен быть готов к первому матчу ATP Finals

Карлос Мойя, тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, высоко оценил шансы своего подопечного сыграть на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.
«В Лондон мы приехали ещё вчера, а уже сегодня провели тренировку на кортах O2 (стадион, на котором пройдёт ATP Finals. — Прим. «Чемпионата»). Занятие прошло хорошо. шаг за шагом мы двигаемся вперёд со знанием того, что впереди ещё четыре дня подготовки.
Сегодня Рафа уже подавал — это случилось впервые с четвертьфинального матча в Париже. Впрочем, и на этот раз он не вкладывал всю силу в подачу. Динамика положительная, поэтому могу предположить, что Рафа должен быть готов к первому матчу на турнире», — цитирует Мойю официальный сайт АТР.
Напомним, Надаль снялся с полуфинального матча «Мастерса» в Париже из-за проблем с мышцами живота.
- 8 ноября 2019
-
00:31
-
00:16
- 7 ноября 2019
-
23:03
-
22:59
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:29
-
21:00
-
19:38
-
19:06
-
17:41
-
15:30
-
15:03
-
14:08
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56
-
10:37
-
10:21
-
09:51
-
09:36
-
08:58
- 6 ноября 2019
-
22:38
-
21:25
-
20:05
-
19:51
-
18:03
-
16:32
-
16:00
-
14:52