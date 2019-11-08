Состоялась жеребьёвка финала Кубка Федерации
В Перте (Австралия) прошла жеребьёвка финала Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Австралии и Франции. Завтра, 9 ноября, первыми на корт выйдут Айла Томлянович и Кристина Младенович. Затем сыграют первая ракетка мира Эшли Барти и Каролин Гарсия.
На 10 ноября запланированы встречи Эшли Барти — Кристина Младенович, Айла Томлянович — Каролин Гарсия и Эшли Барти/Саманта Стосур — Каролин Гарсия/Кристина Младенович.
В полуфинале Кубка Федерации француженки обыграли команду Румынии со счётом 3-2, а австралийки сломили сопротивление сборной Беларуси — 3-2.
Команды Австралии и Франции сыграют друг с другом впервые с 2000 года. В пяти из шести проведённых встреч сильнее оказались австралийки, однако в последнем матче победили француженки.
Барти — о финале Кубка Федерации: нет ничего лучше, чем представлять страну
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