Федерер: я хотел перекрасить волосы в красный цвет

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал о своих экспериментах с причёской.

«Это странно и в то же время забавно. Сейчас у меня причёска короче, но за эти годы я всё перепробовал. Я был блондином. Затем захотел покраситься в красный цвет, но решил, что это перебор, и отказался от своей идеи», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Роджер квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга станут серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим и представитель Италии Маттео Берреттини.

В 2019 году 38-летний швейцарец победил на турнирах в Дубае (ОАЭ), Майами (США), Галле (Германия) и Базеле (Швейцария).

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