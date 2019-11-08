Чемпионка Australian Open в миксте уличена в применении допинга

Американская теннисистка Эбигейл Спирс временно отстранена от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации. Положительным оказался допинг-тест, который 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США.

В допинг-пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. 28 октября Спирс официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Действие отстранения вступило в силу с 7 ноября. Эбигейл могла оспорить временное отстранение, но не стала этого делать.

Спирс — победительнциа 21 турнира WTA в парном разряде, многократная полуфиналистка турниров «Большого шлема», чемпионка Australian Open 2017 года в миксте.