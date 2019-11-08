Викери — о стычке между теннисистками в США: придержите расистские комментарии

Американская теннисистка Сачия Викери прокомментировала скандальный инцидент, который произошёл на турнире ITF в Лас-Вегасе (США). Между канадкой Кэтрин Себов и американкой Алисией Паркс после традиционного рукопожатия произошла стычка из-за того, что Себов сильно сжала руку соперницы.

«Я была там. Она точно сжала её руку у сетки. Надеюсь, они не станут перекручивать. Рефери сказал, что всё видел. Хотя я не буду удивлена, если в итоге ничего не сделают. P.S. Пожалуйста, придержите расистские комментарии и заявления о том, что Алисия ведёт себя «как в гетто», — написала Викери в своём «твиттере».

Кэтрин одержала победу со счётом 6:0, 7:6 (11:9) и в четвертьфинале сыграет с представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой.